Meral Akşenerin müstakil seçim çıkışı sonrası İYİ Parti zaman ayarlı kaos ve krizlerle cebelleşiyor. Akşener yerelde ittifaka zorlanırken Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu? sorusu önem kazandı. Ekremciler de İYİ Partiye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. İsmail Saymaz, Akşener koltuğunu koruyamaz dedi. İmamoğlunun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Partiyi şaibeli parti olarak damgaladı. SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise Akşeneri yerden yere vurup İYİ Partinin 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.