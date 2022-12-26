Mağduriyet temelli adaylık tiyatrosu sahneleyen Ekrem İmamoğlunun Saraçhane hamlesinin etkileri sürerken kirli bir algı operasyonu dolaşıma sokuldu. Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TVnin yazarı İsmail Saymaz, Beştepede İmamoğlu zirvesi yalanını köşesine taşıdı. Takvim.com.tr, Saymazın kuyruklu algı operasyonunu YALANLARINI BİZ SAYALIM ÇÜNKÜ İSMAİL SAYMAZ manşetiyle deşifre ederek, ilgili iddiaları çürütmüştü. Gerçekler tüm çıplaklığıyla gözler önündeyken Murat Ongun, İsmail Saymazın başlattığı algı operasyonunu sürdürmek, Kılıçdaroğlunun salvolarıyla sıkışan İmamoğluna alan açmak için kolları sıvadı. Detayları sizler için ele aldık.