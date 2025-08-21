İBBdeki yolsuzluk soruşturmasının 9. dalgasında tutuklanan Mahir Gün, Ekosistemin medya ayağında dönen akçeli işleri ifşa etti. Emrah Bağdatlının itirafçı olmaması için kendisini defalarca kez İngiltereye çağırdığını anlatan Gün, Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk diyerek hukuksuz işler yapıldığını kabul etti. Öte yandan Mahir Günün şahsi telefonundan itiraf satırları içeren notlar çıktı. Kullandığını söyleyen Gün, Etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum satırlarını yazdı. HTS ve baz kayıtlarında ise Mahir Günün Murat Ongunla 68 ve Emrah Bağdatlı ile 34 kez ortak sinyal verdiği belirlendi. 20 bin TL aylık geliri olduğunu beyan eden Günün piyasa değeri 2,5 milyon TL olan lüks aracı nasıl aldığı merak konusu oldu.