Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi / 26.08.21

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İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük), milletin iradesini hedef alan büyük bir skandala imza attı... Daha önce alenen ayaklanma çağrısı yapılan, İslam'a ve Müslümanlara hakaret dolu içerik yayınlanan, LGBT sapkınlığı dayatılan, PYD-PKK-YPG güzellemesi yapılan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzülen portalda şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a açıktan ölüm tehdidi yapıldı. Ekşi Sözlük'ün kontrol edilemez bir hal alarak skandal başlıklar altında nefret kusması toplum nezdinde de büyük bir tepkiyle karşılandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrıları bir kez daha gündeme geldi.