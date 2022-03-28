Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki alçak iş birliği açığa çıktı! 200 kişilik troll ağı ile algı propagandası yapıyorlar / 27.03.22

Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisine destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlükte yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Site içerisindeki 200 kişilik troll ağı deşifre oldu. Bir Twitter kullancısı tarafından açığa çıkartılan olayda Ekşi Sözlükte CHP lehine açılan başlıkların parlatılması ve CHP ile ilgili skandalların görünmez kılınması sağlanıyor. AK Partinin yaptığı icraatların troll adı verilen başlıklara taşınması ile kullanıcıların önüne çıkması engelleniyor. İşte muhalefete kalkan olan Ekşi Sözlükteki skandalın detayları.