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7/24 Dinle Takvim Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki alçak iş birliği açığa çıktı! 200 kişilik troll ağı ile algı propagandası yapıyorlar / 27.03.22
Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki alçak iş birliği açığa çıktı! 200 kişilik troll ağı ile algı propagandası yapıyorlar / 27.03.22

Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki alçak iş birliği açığa çıktı! 200 kişilik troll ağı ile algı propagandası yapıyorlar / 27.03.22

Takvim

150 Bölüm | 06:04:06
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01

Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki alçak iş birliği açığa çıktı! 200 kişilik troll ağı ile algı propagandası yapıyorlar / 27.03.22

Takvim 04:16
02

THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler? / 24.03.22

Takvim 01:28
03

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!

Takvim 06:28
04

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal! PKK/YPG'li Nesrin Abdullah ile görüştü / 25.03.22

Takvim 03:29
05

Mudanya'da zeytinlik bırakmayan CHP'li Hayri Türkyılmaz eyleme katıldı! “İmara açtığın alanlar soğan tarlası mı?” / 23.03.22

Takvim 02:48
06

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e yeni sefere çıkıyor! Tarihi görev için demir alacak

Takvim 04:28
07

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
08

CHP'li İBB'nin SİT raporu yalanını Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz çürüttü / 20.03.22

Takvim 02:17
09

Kartal savunmaya stoper takviyesi yapacak! Hedefte Koray Günter ve Kaan Ayhan var / 28.03.22

Takvim 01:20
10

Yunan'ın mülteci sanarak geri ittiği 8 kişi aranan FETÖ'cü çıktı / 27.03.22

Takvim 01:33
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