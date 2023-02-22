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7/24 Dinle Takvim Ekşi Sözlük isimli dezenformasyon yuvasına erişim engeli: Kirli sicillerini deşifre ettik / 21.02.23
Ekşi Sözlük isimli dezenformasyon yuvasına erişim engeli: Kirli sicillerini deşifre ettik / 21.02.23

Ekşi Sözlük isimli dezenformasyon yuvasına erişim engeli: Kirli sicillerini deşifre ettik / 21.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ekşi Sözlük isimli dezenformasyon yuvasına erişim engeli: Kirli sicillerini deşifre ettik / 21.02.23

Takvim 03:24
02

Deprem üzerinden Başkan Erdoğan'a karşı suç duyurusunda bulunan avukatların kirli sicili ortaya çıktı / 21.02.23

Takvim 02:29
03

Başkan Erdoğan'ın başlattığı projeyle İstanbul'daki okullarda büyük dönüşüm: "1223 okul yeniden yapıldı ve güçlendirildi!" / 21.02.23

Takvim 03:10
04

Sol bek almak isteyen Beşiktaş gözünü Santos’un yıldızına dikti / 22.02.23

Takvim 01:05
05

Bir şehir, iki deprem, iki anne! Asrın felaketinde yürekleri delip geçen hikaye / 22.02.23

Takvim 02:37
06

Depremden saniyeler önce havladı, hem ailesini hem de apartmanın hayatını kurtardı / 22.02.23

Takvim 00:49
07

Başkan Erdoğan "İlk adımı atıyoruz" diyerek duyurdu: 11 ilde 200 bin konut / 21.02.23

Takvim 03:54
08

Hatay depremi sonrası uzman isimden flaş sözler: Büyük deprem Antakya fayını tetikledi! İki bölgeye dikkat / 21.02.23

Takvim 03:02
09

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! Hakaretleri yanına kalmayacak / 21.02.23

Takvim 02:17
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