Toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı yalan haber, kirli algı ve manipülasyonlarda başı çeken Ekşi Sözlük, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaydığı dezenformasyonla tüm tepkileri üzerine çekmişti. Gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK Ekşi Sözlüke erişim engeli getirdi. Öte yandan Takvim.com.tr Ekşinin kirli sicilini sizler için deşifre etti. İşte İslama ve Müslümanlara hakaret edilen, Başkan Erdoğana ölüm tehditlerinin savrulduğu, terör örgütlerinin aklandığı o rezil paylaşımlar...