Her türlü sapkınlığın yaşandığı, yıllardır İslamın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olan, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük yasal olarak kapalı olmasına rağmen korsan yayınlarına devam ediyor. Daha önce PKK güzellemesi, iç savaş çığırtkanlığı ve türlü skandalların imza atıldığı sitede son olarak pedofili skandalı patladı. Sosyal medya platformu Xte Görko isimli bir kullanıcı Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine gönderdiğini iddia etti. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ekşi Sözlükte yaşanan skandala tepkiler yağarken sözlük yöneticisi Başak Purutun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar pedofili skandalını örtbas çabası olarak yorumlandı. Başak Puruta yanıt hesabı engellenen yazardan geldi. İşte detaylar ve Ekşi Sözlükün skandalları...