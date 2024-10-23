Fetullahçı Terör Örgütü uzun yıllar boyunca devletin en kritik yapılarına sızarak Türkiyenin iç güvenliğini ve istikrarını hedef alan birçok karanlık operasyona soyundu. Bu operasyonlar, Türkiye’de derin bir kaos ortamı yaratmayı ve devletin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden 17-25 Aralık kumpasına Muhsin Yazıcıoğlundan Necip Hablemitoğlu suikastına KADAR FETÖ birçok kirli kumpasın merkezinde yer aldı. FETÖnün deşifresinde A Haberin belgeselleri de önemli yer tuttu. A Haber bu ihanet çetesini ifşa eden yayınlar yaparak örgütün kurduğu kumpasları açığa çıkardı.