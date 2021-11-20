Elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Gülen'in yerini örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan mı alacak? / 19.11.21

FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin Pensilvanyadaki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar Takvim.com.tr tarafından gündeme getirilmişti. Örgüt, iddialar sonrası önce bir süre sessiz kalmış, sonra da Gülenin ölmediğini kanıtlama çabasına girse de tatmin eden bir kanıt sunamamıştı. Elebaşı Gülenin öldüğü iddialarının güçlük kazanmasının ardından akıllara Örgütün başına kim geçecek? sorusu geldi. Başyüceler ya da istişare heyeti de denilen kurul üyelerinden Gülenin örgüt üzerindeki gölgesi sözde Türkiye imamı Mustafa Özcanın ismi dikkati çekiyor. Özcan, 1977de müftü yardımcısı olarak atandığı İzmirde elebaşı Gülen ile tanıştı. Sık sık Pensilvanyaya giderek örgüt elebaşının talimatlarını alan Özcan, Gülenin ilk öğrencilerinden olmasının avantajıyla 2003te Türkiye imamı oldu. Savcı Serdar Coşkunun hazırladığı FETÖ çatı iddianamesinde Özcanın, Gülenin ilk talebelerinden ve ondan sonra gelen ikici isim olduğu, mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ifade edildi.