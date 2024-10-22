Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Son dönemde ABDdeki ininden kaçırılarak başka bir yere götürülen ve sosyal medyaya bitik görüntüleri yansıyan Gülenin öldüğü FETÖcü hesaplar tarafından duyuruldu. FETÖde çözülmelerin artması beklenirken yaşanan iç kavga da elebaşı Gülen’in ölümünün ardından alevlendi. Örgütte yeni elebaşının kim olacağı merak edilirken kavganın, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun gibi büyükbaş FETÖcülerin arasında geçmesi bekleniyor... Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre Cevdet Türkyolunun cenazeyi kaçırabileceği yönündeki iddialar, örgüt içindeki diğer güç odaklarını da harekete geçirdi. İşte detaylar...