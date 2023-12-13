Son dakika haberleri... İsrailin Gazzedeki soykırımına destek yağdıran Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor. Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazzede kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam etmişti. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Bidendan bomba bir itiraf geldi. Biden, İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı dedi. Öte yandan Biden, Netanyahunun, uzun vadeli bir çözüm için hükümeti değiştirmesi gerektiğini söyledi.