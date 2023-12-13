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Eli kanlı Netanyahu'ya soğuk duş! ABD Başkanı Joe Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı / 12.12.23

Eli kanlı Netanyahu'ya soğuk duş! ABD Başkanı Joe Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı / 12.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Eli kanlı Netanyahu'ya soğuk duş! ABD Başkanı Joe Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı / 12.12.23

Takvim 00:56
02

Özgür Özel'den Tunç Soyer'e çizik: İzmir'de memnuniyeti düşükse aday olamaz / 12.12.23

Takvim 00:57
03

CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Cenin kenti buldozerlerle tahrip edildi / 13.12.23

Takvim 01:04
04

Çalışma saatine ince ayar! İş süresi düşecek mi? Fazla mesaide merak edilenler...

Takvim 01:50
05

Asgari ücrette enflasyon hesabı! Hangi mesajlar verildi? Gündemdeki formüller neler?

Takvim 02:37
06

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştı yere yığıldı! Bakan Koca açıkladı: "Durumu son derece ciddi" / 12.12.23

Takvim 02:46
07

Edirne'de önce çamurlu su ardından patlayan boru! CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan yalnızca izliyor! Vatandaş isyan etti / 13.12.23

Takvim 01:28
08

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar / 12.12.23

Takvim 02:10
09

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Bakan açıkladı: Koca tutuklandı / 12.12.23

Takvim 00:48
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