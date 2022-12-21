Son dakika haberi! Twitterın yeni sahibi Elon Muskın ifşaları sürüyor... Elon Muskın Twitter Dosyalarının 7ncisini yayınlanmasının ardından önemli detaylar ortaya çıktı. FBIın Hunter Bidenın skandallarının sansürlenmesi için Twittera baskı kurduğu anlatılırken ABD hükümetinin de platforma milyonlarca dolar ödediğini ifşa etti. Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı. Twitterın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğudaki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap mavi tik özelliği verdiği ortaya çıktı. Listede Suriyede ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ve Irakta İran karşıtı mesajlara odaklanan hesaplar da bulunuyor.