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7/24 Dinle Takvim Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor / 01.12.22
Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor / 01.12.22

Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor / 01.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Elon Musk'tan FED'e faizi indirin çağrısı: Trend endişe verici. FED'in faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor / 01.12.22

Takvim 02:43
02

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
03

Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor? / 30.11.22

Takvim 02:26
04

Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar / 21.11.22

Takvim 01:08
05

Trabzonspor Maxi Gomez'ın ayrılığında kancayı Dovbyk'a atacak / 28.11.22

Takvim 00:48
06

Fezlekeler Meclis'e ulaştı! Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Ümit Özdağ, Ali Mahir Başarır... / 30.11.22

Takvim 02:39
07

Yunanistan’dan Ege Denizi’nde provokasyon adımı! Silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapacak / 01.12.22

Takvim 01:05
08

Nevşin Mengü muhalefeti topa tuttu: Bu kadar mı beceriksizlik olur / 01.12.22

Takvim 01:20
09

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyona ezdirmeyeceğiz / 01.12.22

Takvim 02:26
10

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü! / 01.12.22

Takvim 02:08
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