Türkiye, tüm dünyanın faiz artırdığı dönemde faiz indirimine giderek büyüme beklentilerini sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı. Başarıyı görmezden gelerek felaket senaryoları yazan CHP yandaşı tantanacı ekonomistler ise karalama kampanyasına soyunmuştu. Yaşanan bu süreçte dünyanın en büyük yatırımcılarında biri olan Elon Musk, FEDe faizleri indirin çağrısında bulundu. Musk, Trend endişe verici. Fedin faiz oranlarını hemen indirmesi gerekiyor. ifadelerini kullandı.