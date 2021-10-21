Emekliler hem maaşla hem de ikramiye ile kazanacak! Emekli aylıkları 1000 TL, ikramiye 38 bin TL...

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3600 ek gösterge ile ilgili detaylar netlik kazandıkça sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge sonucunda emekliler çifte kazanç yaşayacak. Ek gösterge artışında pek çok meslek masada. Kazanç ise emekli aylıklarında ortalama bin lira, ikramiyede 38 bin liraya kadar olacak. Peki polis, şef, memur, ve bilgisayar işletmeni gibi mesleklerin maaş artışı ne kadar olacak? İşte detaylar...