Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım Kredi, THY, TCDD, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatılacağını duyurdu. Işıkhan, PTT AVMde, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yollarında, TCDDde, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargoda emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiyenin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiyeyi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız ifadelerini kullandı.