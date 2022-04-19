Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den canlı yayında son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge, EYT...

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin emekliye bayram ikmramiyesi ve asgari ücrette enflasyon güncellenmesi konusunda da merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, ek gösterge çalışmalarına ilişkin 3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclise gelir. Bu yılın sonunda Meclisten çıkar diye düşünüyorum. açıklamasında bulundu. Bilgin EYT meselesinde de son durumu açıkladı. Peki emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? Asgari ücrette yıl ortasında ikinci bir zam söz konusu mu? İşte detaylar...