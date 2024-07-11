TÜİKin Haziran enflasyonunu açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kurluların netleşen Temmuz zammı yüzde 24.73 oldu. Söz konu zam ile birlikte taban maaşı 10 bin TL olmayan SSK ve Bağ-Kurlular için AK Parti kurmayları harekete geçti. Taban aylık için 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 lira seçenekleri üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak. Peki yeni taban aylıkları ne kadar olacak? Zam nasıl uygulanacak? İşte detaylar...