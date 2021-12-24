Emine Erdoğan'dan ilk hatıra kitabı 'Afrika Seyahatlerim' hakkında önemli mesajlar: Afrika'da dönüşümün anahtarı kadınlar / 24.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, ilk hatıra kitabı Afrika Seyahatlerim ve geçen hafta İstanbulda düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile ilgili Daily Sabahın sorularını yanıtladı. Afrikada dönüşümün anahtarının kadınlar olduğunu belirten Erdoğan, Tüm dünyada olduğu gibi, Afrika’da da kalkınmanın, hem ekonomik hem de sosyal dönüşümün anahtarı kadınların güçlenmesidir. Kadınlar güçlenirse, hem aileler hem de çocuklar güçlenir. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin yürüttüğü insan odaklı dış politika açılımından bu ülkenin bir evladı olarak gurur duyduğunu dile getirdi.