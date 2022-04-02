Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Meral Akşener'in polislerle ilgili iddialarına yanıt! / 01.04.22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener polislerle ilgili çeşitli iddialar dile getirerek algı operasyonuna soyundu ve Emniyet teşkilatını hedef alan açıklamalar yaptı. Meral Akşenere yanıt Emniyet Genel Müdürlüğünden geldi. Yapılan açıklamada, 8 Kasım 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında 7 ay 22 gün süreyle İçişleri Bakanlığımızı da yapan sayın Meral Akşener’in, polislerimiz ve Emniyet Teşkilatımızla ilgili haksızlık içeren sözlerini; teşkilatımızın çalışma ahengi ve anlayışını bilmesi gereken bir kişi olması nedeniyle teessüfle karşıladığımızı belirtmek isteriz. ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Uyuşturucu, terörle mücadele ve birçok alanda polislerimiz şehit oldu. Polis uçağımız düştü, kahraman mesai arkadaşlarımız şehit oldu. Tüm bu acılarımızda Sayın Meral Akşener bir kez bile bizi arayıp başsağlığı dileklerini iletmemiştir. denildi.