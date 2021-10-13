Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame! Komiser Yardımcısı Elif'in ifadeleri şoke etti! / 13.10.21

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Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında rapor tutan Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Elif Ş.'nin de ifadeleri yer aldı. Elif Ş., Hakkari Zap Suyu'ndaki "Rafting" programı başta olmak üzere görev aldığı her programda takip ettiğini ve kendisini izleyerek bakışlarıyla rahatsız ettiğini söyledi.