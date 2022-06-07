Emniyet sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonu verilerle ifşa etti: Tweetlerin yüzde 23'ü etiketlerin yüzde 52'i bot hesaplar / 07.06.22

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden manipülasyon ve dezenformasyonla halkı kin ve nefrete sevk etmek isteyenlerin oyunlarını verilerle ifşa etti. Emniyet, yaptığı açıklamada Sosyal medya platformu Twitter’da, Mayıs ayı içerisinde Ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların %23’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür. Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket hashtag incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır. ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında ve Takvim.com.trde daha önce yapılan haberlerde de Twitter üzerindne kurgulanan oyunlar tek tek anlatılmıştı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitterla ilgili açıklaması ve geçmişte yaptığımız haberlerimiz...