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7/24 Dinle Takvim Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu / 16.10.22
Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu / 16.10.22

Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu / 16.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu / 16.10.22

Takvim 02:18
02

Cihan Çanak kapışması! Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 yaşındaki süper yeteneğin transferi için savaş veriyor / 13.10.22

Takvim 01:44
03

Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler / 10.10.22

Takvim 01:04
04

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22

Takvim 02:04
05

Türkiye'den Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in skandal paylaşımına sert tepki / 16.10.22

Takvim 02:07
06

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar: "Erasmus gibi hakem değişimi olabilir" / 17.10.22

Takvim 02:19
07

Devlet 41 maden emekçisinin şehit olduğu Amasra'da seferber oldu / 17.10.22

Takvim 02:04
08

77 yaşındaki esnaf Başkan Erdoğan sevgisini böyle dile getirdi: Allah ona uzun ömürler versin / 16.10.22

Takvim 00:51
09

Başkan Erdoğan Çam ve Sakura'da maden işçilerinin yakınlarını ziyaret etti / 17.10.22

Takvim 02:21
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