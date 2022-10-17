Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupada enerji krizi büyümeye devam ediyor. Enerji krizinden etkilenen ülkelerin başında gelen Almanyada felaket her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbachdan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARDde yayımlanan Bericht aus Berlin programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini yoksa hastanelerin kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.