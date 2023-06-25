Şırnak’ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, 2023 yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu sene bitmeden, yüzüncü yılın içerisinde tarihin en büyük üretim rakamına geçmiş olacak ve bir rekor kırmış olacak. Yani rekorlar yılı olacak. 2024 yılında yine Türkiye Petrolleri açısından fevkalade önemli. 70inci yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu üretim rekorlarının daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük üretime ulaşacak. Bu Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılanması anlamına geliyor” dedi.