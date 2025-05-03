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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya'nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz / 02.05.25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya'nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz / 02.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya'nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz / 02.05.25

Takvim 06:45
02

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir'den Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor / 02.05.25

Takvim 01:19
03

İsrail Suriye'nin 5 ilini hedef aldı! En az 12 hava saldırısı gerçekleştirdi! / 02.05.25

Takvim 02:18
04

KKTC'ye yakışır Külliye! Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştiriyor / 03.05.25

Takvim 04:25
05

Memur ve emekliler dikkat! Temmuz zammı için ilk ipucu o tarihte

Takvim 04:35
06

Okan Buruk'tan kritik tercih! Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i netleşti / 02.05.25

Takvim 04:29
07

Bakan Bayraktar'dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber'de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz / 02.05.25

Takvim 02:32
08

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: "Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz" / 02.05.25

Takvim 04:17
09

Fenerbahçe'den milli takımı şoke eden yıldız için transfer hamlesi / 03.05.25

Takvim 07:03
10

Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda önemli açıklamalar / 02.05.25

Takvim 06:57
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