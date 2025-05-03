Enerji alanında attığım adımlar ve stratejik konumuyla dikkat çeken Türkiye, küresel enerji vizyonuna yön verecek yeni iş birliklerinin temelini İstanbulda attı. Turkuvaz Medyanın ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabardaki büyük keşfin ardından yeni Gabarlar hedefini açıkladı. Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık ve merkez ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar, Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için hareket ediyoruz. ifadelerini kullandı.