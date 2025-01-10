Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyedeki enerji ihtiyacının belirlenmesi noktasında bölgeye ekipler gönderdiklerini belirten Bayraktar, Yılbaşından önce göndermiştik, bu hafta yine bir heyeti gönderdik. Onlar bugün Türkiyeye dönüyorlar. dedi. Bayraktar, sorunlarının giderilmesinin Suriyeye dönüşleri hızlandıracağını belirtti. 2017den beri Suriyedeki operasyon bölgelerine elektrik ve akaryakıt ihraç ettiklerini belirten Bayraktar, Gabardaki rekoru da açıkladı. Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilk çeyrekte zam yapılmayacağını bildirdi.