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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Suriye açıklaması / 09.01.25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Suriye açıklaması / 09.01.25

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Suriye açıklaması / 09.01.25

Takvim 07:10
02

İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti / 09.01.25

Takvim 04:10
03

Fenerbahçe'den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı / 09.01.25

Takvim 04:35
04

Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu "azmanbüs" meselesi? / 09.01.25

Takvim 01:57
05

Cumhur'dan "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı'dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası / 09.01.25

Takvim 04:54
06

İran'da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi! / 09.01.25

Takvim 04:35
07

Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü / 09.01.25

Takvim 00:24
08

Başkan Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü / 09.01.25

Takvim 00:59
09

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel / 09.01.25

Takvim 01:37
10

Trump'a mektup yazdı İsrail'den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa'ya yalvardı: "Asker gönderin" / 09.01.25

Takvim 03:33
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