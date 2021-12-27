Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte iki kademeli sistemle evlere düşük fatura

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli tarife ile vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturalarının destekleneceğini, gazda ücretin 4’te 3’ünü, elektrikte yarısını karşıladıklarını söyledi. Ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen Dönmez, Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak şekilde bir uygulamaya geçeceğiz. Birinci kademede de sınırı da ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. dedi. Öte yandan Dönmez, akaryakıt ve doğalgazda yapılan desteklerle Türkiyede vatandaşın en ucuz kullanıma ulaştığını belirtti.