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7/24 Dinle Takvim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte iki kademeli sistemle evlere düşük fatura
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte iki kademeli sistemle evlere düşük fatura

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte iki kademeli sistemle evlere düşük fatura

150 Bölüm | 06:40:35

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01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte iki kademeli sistemle evlere düşük fatura

Takvim 01:45
02

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlar merak ediyordu! 375 ile 638 TL arasında AGİ ödenecek / 20.12.2021

Takvim 01:52
03

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
04

Döviz çakıldığı halde indirim yapmayan patronlara çağrı: Alalım sizi etiketlerin başına!

Takvim 02:41
05

CHP'li İBB'deki ekmek skandalı büyüyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un rakamlarını Halk Ekmek yetkilisi çürüttü / 23.12.21

Takvim 02:09
06

Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak! / 17.12.21

Takvim 02:42
07

Cyle Larin konusunda flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldızla son bir görüşme yapma kararı aldı / 22.12.21

Takvim 01:11
08

En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye! İşte memur maaşına yapılacak zam miktarı

Takvim 01:14
09

İstanbul'daki Genel Kurul'un perde arkası ortaya çıktı: Interpol'e FETÖ kıskacı / 11.12.21

Takvim 02:31
10

Yerli otomobil TOGG için tarih verildi: Hızlı şarj istasyonları 2022 yılı sonunda hazır hale gelecek! / 15.12.21

Takvim 02:17

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