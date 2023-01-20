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7/24 Dinle Takvim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Bu yıl devreye alacağız / 19.01.23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Bu yıl devreye alacağız / 19.01.23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Bu yıl devreye alacağız / 19.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Bu yıl devreye alacağız / 19.01.23

Takvim 01:20
02

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
03

Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic için devrede / 17.01.23

Takvim 01:13
04

Konut kampanyaları fırsatçıları harekete geçirdi! Her gün zam yapan da var yüzde 50 artıran da... / 15.01.23

Takvim 01:46
05

İsveç'in NATO üyeliği için tutuşan ABD'nin yeni F-16 tiyatrosu! Flake, Beyaz Saray'ın paralı kölelerini yalanladı: "Bağlantı yok" / 19.01.23

Takvim 01:02
06

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! 19 Ocak 2023 Merkez Bankası faiz kararı

Takvim 01:26
07

Küresel çetenin 14 Mayıs hazımsızlığı: 10 yıllık hesaplaşma! Seçimlerde dikkat çeken IMF detayı: Türkiye'nin borcu 14 Mayıs 2013'te kapandı / 19.01.23

Takvim 01:53
08

Başkan Erdoğan'dan Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar / 19.01.23

Takvim 09:03
09

Kanarya ZTK'da adını çeyrek finale yazdırdı! Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU- ÖZET İZLE) / 19.01.23

Takvim 02:07
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