Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyuda yapımı süren nükleer santralle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, İnşallah bu yıl Akkuyu’yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz. dedi. Doğal gazda tarihi adımı anlatan Dönmez, Türkiyede ilk defa doğal gaz ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojenin yüzde 20ye kadar karıştırılarak şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. ifadelerini kullandı.