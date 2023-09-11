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Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor / 10.09.23

Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor / 10.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor / 10.09.23

Takvim 02:24
02

Konut sorunu çözülüyor! Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arazileri imara açılıyor / 10.09.23

Takvim 02:31
03

Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık / 10.09.23

Takvim 01:45
04

Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde hayal kırıklığına uğramış! / 10.09.23

Takvim 00:50
05

Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü! G20 sonrası açıkladı: "Paşinyan'la da görüşeceğim" / 10.09.23

Takvim 00:56
06

Başkan Erdoğan ve liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti / 10.09.23

Takvim 00:53
07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor / 10.09.23

Takvim 00:31
08

CHP'li İBB'nin İSPARK rezaleti: Bayrampaşa'daki 20 aracın camları kırıldı! / 09.09.23

Takvim 03:12
09

Tam gaz Diaz! Sarılacivertli kulüpte 6 numara transferinde rota Diaz'a döndü / 10.09.23

Takvim 01:16
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