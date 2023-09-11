Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda tam gaz ilerliyor. Tabi bu günlere gelinmesinin bir altyapısı var. O altyapıyı sağlayan ve doğal gaz keşfine kadar giden yolda kritik bir de isim var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak... Türkiyenin Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Milli Enerji ve Maden Politikasıyla ortaya koyduğu stratejik vizyon bugünlerde meyvesini verirken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Albayrakın vizyoner çalışmalarının günümüzdeki etkilerine yönelik A Haberde açıklamalarda bulundu.