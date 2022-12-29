Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak, Burası Çok Önemli” isimli kitapta enerjide bağımsızlığın önünün nasıl açıldığını anlattı. Albayrak, Doğu Akdeniz’de daha aktif olmamız gerektiğini anlattığımızda bazıları “Altyapı, gemi, para yok. ABD ve AB’nin ne diyeceğini kestiremeyiz” diye itiraz etti. Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız diye tehdit edildik. Kesinlikle geri adım atmadık. Hiçbiri kararlılığımızı engelleyemedi. Bu toplantılardan kısa zaman sonra, 15 Temmuzun hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinde olduğu ortaya çıktı. dedi.