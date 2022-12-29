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7/24 Dinle Takvim Enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak tehditlere ve tuzaklara rağmen geri adım atmadı / 29.12.22
Enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak tehditlere ve tuzaklara rağmen geri adım atmadı / 29.12.22

Enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak tehditlere ve tuzaklara rağmen geri adım atmadı / 29.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak tehditlere ve tuzaklara rağmen geri adım atmadı / 29.12.22

Takvim 02:32
02

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22

Takvim 02:51
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Türkiye'de kurulacak gaz merkezi! Rusya: Fiyatlandırma için araçlar sağlayabilir / 24.12.22

Takvim 01:41
05

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
06

Financial Times'tan dikkat çeken Türkiye ve Başkan Erdoğan analizi: Elindeki kozları ustaca kullanıyor, barış müzakerelerinin kilit ülkesi / 28.12.22

Takvim 02:18
07

Kılıçdaroğlu unutur, Takvim.com.tr unutmaz! EYT'ye çökmeye yeltenen CHP'nin arşivlerle tescilli utanç dosyası: Riyakar siyasetin deşifresi / 28.12.22

Takvim 03:00
08

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in riyakar EYT paylaşımına tepki: "Onlar da biliyor yaparsa Başkan Erdoğan yapar" / 28.12.22

Takvim 01:41
09

Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya 'döviz' mühleti: "İki partiden telefon geldi, 2023'ün ilk haftası açıklarım" / 29.12.22

Takvim 03:08
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