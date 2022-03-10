Enerjide devrim yaptı faiz lobisine kafa tuttu! Berat Albayrak itirafı: Hakkını helal etsin, zaman bizi yanılttı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakın kaleme aldığı Burası Çok Önemli isimli kitap piyasaya çıkmadan büyük ses getirdi. Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı sürede bilinmeyen çok sayıda anekdotu paylaşıyor. Albayrakın görevde olduğu dönem yaptığı eleştirilerle ilgili itiraflarda bulunan Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, kaleme aldığı yazısında, Bu yazı sebebi ile bana kızacak çok insan olacak bunu biliyorum. Sırf mahallemiz kızacak diye doğruları yazamıyorsak, gazeteciliğimizin ne anlamı var? İtiraf edeyim, benim de Albayrak’a böylesi bir haksız önyargı ile yaklaştığım zamanlar oldu. Hakkını helal etsin, zaman bizi yanılttı. ifadelerini kullandı.