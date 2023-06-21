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Enerjide güçlü Türkiye! Kalkınma Yolu Projesi'nde kilit rol oynayacak / 21.06.23

Enerjide güçlü Türkiye! Kalkınma Yolu Projesi'nde kilit rol oynayacak / 21.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Enerjide güçlü Türkiye! Kalkınma Yolu Projesi'nde kilit rol oynayacak / 21.06.23

Takvim 04:03
02

İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Akşener'in İmamoğlu ve "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planı: "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı" / 21.06.23

Takvim 03:46
03

Skandallarla gündemden düşmeyen Hunter Biden'a babası Joe Biden'dan destek: Oğlumla gurur duyuyorum / 20.06.23

Takvim 02:58
04

İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'siz yol alacak! Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den masayı dağıtan açıklama / 20.06.23

Takvim 01:52
05

Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Tahıl Koridoru için ABD'den teşekkür, BM'den çağrı / 21.06.23

Takvim 00:00
06

Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip / 21.06.23

Takvim 03:10
07

Beşiktaş'ta Ekuban sürprizi! Beşiktaş Trabzonspor'un eski yıldızı için atağa kalktı: Teknik direktör Şenol Güneş onay verdi... / 21.06.23

Takvim 01:11
08

Ekrem İmamoğlu'nun 'Sözcü'leri Faik Öztrak'a fena ayar verdi: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor / 21.06.23

Takvim 00:00
09

LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın! / 20.06.23

Takvim 01:21
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