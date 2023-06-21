Türkiye enerjide merkez ülke olarak dünyaya yön vermeye devam ediyor. Son dönemde yapılan atılımlarla dünyada son derece önemli bir konumda yer alan ülkemiz Kalkınma Yolu Projesi ile, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiyeyi Basra Körfezindeki Faw Limanına bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupadan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Öte yandan Türkiye için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen proje Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma siyasetini destekleyecek.