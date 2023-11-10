Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde enerjide tam bağımsızlık için yaptığı hamlelerin bugün meyvelerini verdiğini söyleyen Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye Albayrakın bakanlığı döneminde enerjide bağımsızlığın fitilini ateşledi. Bugün o dönemdeki yapılanların ülkece meyvelerini yemeye başladık. Bayraktarın bakanlığı döneminde ise tam bağımsızlık yolunda atılan adımları güçlendirmenin ötesinde bir vizyon çiziliyor. O da şu; dengelerin yeniden oluştuğu dünya enerji piyasasında Türkiye söz sahibi ülke konuma geçiyor dedi.