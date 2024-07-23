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Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz'da yola çıkıyor

Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz'da yola çıkıyor

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz'da yola çıkıyor

Takvim 07:21
02

LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21'i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024 / 23.07.24

Takvim 07:23
03

Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler / 23.07.24

Takvim 05:45
04

Yağışlar azaldı tüketim arttı! İstanbul'daki barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 5'lik düşüşle yüzde 61.42 seviyesine geldi / 23.07.24

Takvim 04:11
05

Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti / 23.07.24

Takvim 02:08
06

Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar / 23.07.24

Takvim 02:03
07

Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı / 23.07.24

Takvim 05:24
08

AFAD, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu / 23.07.24

Takvim 03:52
09

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor / 23.07.24

Takvim 03:33
10

Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama / 23.07.24

Takvim 00:00
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