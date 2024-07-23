Enerjide tam bağımsızlığa giden yol Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu döneminde atılan vizyoner hamlelerle şekillenmişti. Enerji filosuyla dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye, bu kararlı adımlarına hız kesmeden devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, Türkiye sularında hizmet verecek yeni bir doğal gaz gemisi alındığını duyurması da bu adımlarından birisiydi. 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki yeni geminin Singapur’dan 27 Temmuz’da yola çıkacağı öğrenildi.