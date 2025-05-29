Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliği ve 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrakın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisiyle hayat geçirilen adımlar meyvesini veriyor. Son olarak Karadeniz’de 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi daha keşfedildi. Türkiye enerji çok kaynaklı bir yapı kurarak hem iç piyasasını güçlendiriyor hem de bölgesel enerji üssü olma hedefine ilerliyor. Konuyla ilgili A Haberde yayımlanan Perspektif programında açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Karadenizde yapılan yeni keşfin kurulan altyapı nedeniyle daha ucuz olduğunu ifade etti. Kumbaroğlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dadaş Formasyonu havzasından yeni müjdeler beklediğini belirtti.