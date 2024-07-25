Enerjide tam bağımsızlığa giden yol, Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde atılan stratejik adımlarla şekillenmişti. Türkiye, dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan bir enerji filosuyla bu hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, Türkiye sularında faaliyet gösterecek yeni bir doğal gaz gemisinin alındığını duyurması da bu sürecin bir parçasıydı. Bakan Alparslan Bayraktar, Sabah Gazetesinden Okan Müderrisoğluna 52 gün sonra Çanakkale Boğazına giriş yapacak olan Yüzer Üretim Tesisi hakkında bilgi verdi. Deniz üssünün ilk kez görüntüsü de ortaya çıktı.