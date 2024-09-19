Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik verileceğini ifade etti. Peki hibe desteğinden kim ne kadar yararlanabilecek? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...