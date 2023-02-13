Deprem felaketi sonrası acılar üzerinde tepinip enkaz üzerinde miting yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağa kirli provokasyonu elinde patladı. Özdağa arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi. Bir görevli Yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Laflarını duymaktan bıktık diyerek çıkıştı. Gelişme üzerine Zafer Partililer apar topar görüntü alan telefonlara kamerayı kapat diyerek müdahale etti. Öte yandan AK Partili Aziz Babuşçu Özdağa Enkazdan önce AKPliler çıkarılıyor şeklindeki insanlık dışı yalanını hatırlattı ve Şov için buradasın, işin yok dedi. Ümit Özdağ, Bakın öyle söylemedim diyerek kıvırdı.