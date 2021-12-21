EPGİS'ten flaş açıklama! Dolar kurundaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?

Enerji sektörü temsilcileri, Başkan Erdoğanın dün akşam Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz dedi.