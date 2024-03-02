Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbanı kabul etti. Erdoğanın, Antalya Diplomasi Forumundaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen kabulde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin çok uzun tarihi kökleri olduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Macaristanda sevildiğini ve imajının çok yüksek olduğunu belirtti. Orban, Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğanı seviyoruz. Bir başka olgu ise Türkiye ile Macaristan arasında bir barış dili konuşuluyor. dedi.