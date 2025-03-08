ABD ile Avrupa arasında ipler her geçen gün daha da gerilirken Türkiye Avrupa Birliği’nin resmen vazgeçilmez ülkesi haline geldi. Fransız Le Monde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Macron 17 Şubat’ta Elysée Sarayında Avrupalı liderleri Ukrayna Savaşı üzerine görüşmek için bir araya getirdiği toplantıda Türkiye’nin eksikliğinin hissedildiğine dikkat çekti. Le Monde, 22 yıldır Başkan Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye’nin kritik birkaç bölgesel güçten biri olduğunu vurgularken Avrupa’nın da vazgeçilmezi haline geldiğini belirtti.