Eren Bülbül’ün ikizi Gizem Bülbül: Cumhurbaşkanım bana 'sizlerle gurur duyuyorum başınızı sakın öne eğmeyin' dedi / 07.01.22

Şehit edilen ikizi Eren Bülbül’ün hayatını anlatan ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izleyen Gizem Bülbül, her sahnede duygusal anlar yaşadı. Bir kalemi paylaşamadıkları sahnede gözyaşlarına boğulan Gizem “Eski anılarımız gözümün önünden geçti. Eren’siz geçen 5 yıl, ömür gibi. Onsuz hayat en çok bana ağır geliyor. O benim ikizim, can yoldaşımdı” dedi. Filmin galasında Başkan Erdoğanla birlikte gözyaşı döktüklerini dile getiren Bülbül, Cumhurbaşkanım bana Sizlerle gurur duyuyorum. Başınızı sakın öne eğmeyin. Siz yiğit bir evladın kardeşlerisiniz. Allah Erenin mekânını cennet eylesin dedi. ifadelerini kullandı.