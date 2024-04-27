Son dakika haberleri... THY Euroleague Play-Off mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, evinde İsrail takımı Maccabiyi yendi. Aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımını da yöneten Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Maccabi teknik heyetinden bir ismin kendisini, İsrailde sana ne yapacağımızı göreceksin diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Skandala Türkiyeden tepki üstüne tepki yağdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist tehdide maruz kalan Ergin Atamana destek telefonu açtı. Skandal ile ilgili A Habere önemli açıklamalarda bulunan Ergin Ataman Cumhurbaşkanımızdan destek mesajları aldım, tehditler bize sökmez ifadelerini kullandı.