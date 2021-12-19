Ermeni lobisi SpaceX'in TÜRKSAT 5B'yi uzaya taşımasına tepki gösterdi! Türkiye'deki ortakları sessiz kaldı / 19.12.21

TÜRKSAT 5B, bügün Türkiye ile sabah saatlerinde Elon Muskın sahip olduğu SpaceXin Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Başkan Erdoğan, törene yolladığı video mesajda Elon Muska Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. derken Ermeni lobilerinin yürüttüğü kampanya dikkat çekti. Türk SİHAlarından çekinen Ermeni lobisi iletişim için kullanılacak bu uydu sayesinde Türkiyenin daha çok insan öldüreceği iftirasını ortaya attı. Türkiyede ise muhalefet başta olmak üzere ülkenin hayrına yapılan çalışmaları desteklemeyen kesim ne TÜRKSAT başarısını gördü ne de Ermeni lobisinin kampanyasına tepki gösterdi.