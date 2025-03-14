Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistanın başkenti Erivandaki Başbakanlık binasında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paşinyan, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika öncelikleri arasında yer almadığını belirterek, Ermenistanın devlet çıkarlarına hizmet etmeye nerede ve nasıl odaklanmalıyız, bildiğimiz gerçekleri, tarihi gerçekler de dahil olmak üzere, nerede ve nasıl vurgulamalı ve bu gerçeklere dayanmalıyız. dedi. Başkan Erdoğanın bölgedeki birleştirici gücüne dikkat çeken Paşinyan, New Yorkta yaptığı toplantılarla ilgili, En çok paylaşılan, en çok izlenen, en çok beğenilen toplantının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşme olduğunu fark ediyorum. Bakıyorum ve şaşırıyorum. ifadelerini kullandı.