Irakın kuzeyinde terör örgütü PKKnın saldırılarında 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye teröre karşı birlik olurken CHP, terör örgütü PKKnın siyasi uzantısı DEM ile aynı safta yer aldı. Özgür Özelin PKKyı kınayan bildiriye imza atmamasını eleştiren Ersan Şen CHP Genel Başkanının Selahattin Demirtaşa çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEMi ziyaret etmesini hatırlatarak sert sözler söyledi. Ersan Şen, Ya ülkenin birliğinin yanındasın ya da bu bayrağa bu cumhuriyete bu millete savaş açıyorsun. Bunun ortası yok. dedi.