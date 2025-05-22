Ekrem İmamoğlu Suç Örgütünün kilit ismi Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümlerinden iki kez yararlandı. Özellikle İmamoğlu’nun parayı bizzat yönettiğini ve sürece hakim olduğunu itiraf etti. İmamoğlunun en yakınındaki bir isimden gelen bu beyanlar Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını sarstı. Ne başlık atacaklarını bile kestiremeyip Duydum, tahmin ediyorum diyen Ertan Yıldızın ifadesi boş çıktı söylemi geliştirdiler. Bu durum sonrası CHPli Barış Yarkadaş, İmamoğluna avukatından çok avukatlık yapan Saraçhane medyasını Okurlarınıza yarın ne diyeceksiniz? sözleriyle rezil etti. Hiçbir siyasetçiye kefil olunmaz diyerek İmamoğluna kefil olunmayacağını belirtti.