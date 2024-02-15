Son dakika haberi! Erzincanın İliç ilçesindeki, altın madeninde geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28de toprak kayması meydana geldi. 9 işçi kayan kütlenin altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahsur kalan işçilerin 5inin konteyner içinde 3ünün araç içinde diğer şoförün ise kamyon içinde farklı bir bölgede olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi. Maden sahasındaki heyelana ilişkin saha sorumlusu 7 kişi gözaltına alındı. Başkan Erdoğan kurtarma çalışmaları için talimat vererek tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, Erzincandaki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.