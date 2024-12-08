BAAS rejiminin devrilmesi sonrası Beşar Esaddan uzun bir süredir haber alınamıyor. Esadın uçağının radardan çıkmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İngiltere merkezli Reuters Esadın uçağı düşmüş olabilir haberini servis etti. Alman Bild ise Esadın Gambiya bayraklı lüks bir jetle Abu Dabiye kaçtığını, bahse konu uçağın Şam - BAE hattında mekik dokuduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esadın nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır derken Rusyadan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.