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Esad fare gibi kaçtı! İngilizler "Uçağı düştü" dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya'dan itiraf geldi / 08.12.24

Esad fare gibi kaçtı! İngilizler "Uçağı düştü" dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya'dan itiraf geldi / 08.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Esad fare gibi kaçtı! İngilizler "Uçağı düştü" dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya'dan itiraf geldi / 08.12.24

Takvim 01:50
02

Devrik BAAS'ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed'siz Suriye'nin yeni bayrağı / 08.12.24

Takvim 01:40
03

Beşar mülteci, Suriye özgür! Şam'daki devlet televizyonunda Esad'ın selasını okuyan bildiri... Putları yıkan devrim / 08.12.24

Takvim 03:01
04

Galatasaray'a dünya yıldızı! Nelsson'un yerine gelecek / 07.12.24

Takvim 01:46
05

CHP'de "kurultay" kazanı: Özgür Özel'den rest! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi Mansur Yavaş'a koştu! Ekrem İmamoğlu ne dedi? / 07.12.24

Takvim 05:39
06

Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler belirlendi / 07.12.24

Takvim 03:57
07

"Ücretli randevu" yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor / 07.12.24

Takvim 06:34
08

Cengiz Ünder İtalya'ya dönüyor! Yeni takımı şaşırttı / 07.12.24

Takvim 01:30
09

Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu! / 07.12.24

Takvim 06:56
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