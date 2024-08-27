Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zemini arayışları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi. Bilindiği üzere Suriye topraklarının kuzeyi ve doğusunda yer alan bazı kısımlar PKK/YPG/PYD işgali altında. Türkiye de güney sınırlarında bir teröristan kurdurmamakta niyetli. Ana odağı bölgeyi terörden arındırmak olan Türkiye - Suriye normalleşme süreci PKKda Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusuna yol açtı.