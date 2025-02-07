Sezar lakabıyla bilinen eski askeri polis Mezhan, Esad rejiminin hapishanelerinde yaşanan insanlık dışı uygulamaları ifşa etti. Günlük onlarca cesedin fotoğraflandığını belirten Mezhan, işkenceyle öldürülen tutukluların sistematik şekilde belgelenip saklandığını söyledi. Rejim tarafından binlerce tutuklunun ailesine yönelik sistematik şantaj operasyonları yürütüldüğünü ancak hiçbir bilgi edinilemediğini aktaran Mezhan, şöyle konuştu: İşkencelerle öldürülen insanları fotoğrafladım. Devrimin başından beri firar etme kararım vardı ama mümkün olduğunca çok fotoğraf ve kanıt toplayabilmek için erteledim.